投審會：若確認丘以思有中資且未申報 將依法開罰

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（中央社記者鄭鴻達台北26日電）高端2期臨床試驗委託丘以思生技顧問公司負責，被質疑有中資疑慮。經濟部投審會今天表示，已發文丘以思要求說明背後股東結構，若確認有中資且未依法申報，將依兩岸條例裁罰。

高端疫苗2期臨床試驗遭指委託疑涉中資丘以思公司執行，衛福部長薛瑞元今天表示丘以思母公司是今年10月公布合併中資，不排除重啟藥品臨床試驗（GCP）可能，確保臨床試驗資料保存。

投審會官員說明，當初核准此投資時是外資賽普勒斯商，但據報導丘以思公司後來被轉至美商，最後才又被轉至中商，目前其背後的股權結構為何，仍待釐清。

官員表示，投審會已發函丘以思，要求揭露背後的股東結構與最終受益人情形，若最後確認為中資且未依法申報，將依「台灣地區與大陸地區人民關係條例」裁處。

至於可能的開罰金額，官員表示丘以思公司資本額僅新台幣25萬元，兩岸條例的裁罰金額為5萬至2500萬元，若確認違法，會視具體違法情況，以及公司規模來決定裁罰金額。（編輯：張均懋）1111026