談高端爭議 李秉穎：可以鞭策批評而不是否定

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（中央社記者沈佩瑤台北27日電）台大醫師李秉穎今天說，有些人打擊國產疫苗，所有國產企業都需要鼓勵，而不是否定，可以鞭策批評，但不是「你下架、你不行」；未來仍會面臨疫情，需要國產疫苗幫忙度過。

高端疫苗爭議不斷，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、台大小兒感染科醫師李秉穎今天接受寶島聯播網節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻訪問時表示，對於國產企業可以鞭策，而不是否定。

李秉穎說，有些人在打擊國產疫苗，但國產企業需要支持跟保護，可以要求做更好，而不是「你下架、你下架、你不行」，關心台灣的人都應該支持國產企業。

李秉穎表示，以前都是其他人幫高端講話，高端最近有比較積極，每次有事件就有新聞稿，若真的有人引用數據故意扭曲，當然要矯正，而不是吞下去，這是商譽問題，也是國譽問題，整個防疫政策問題。

他強調就像現在中小學生「班班有石斑」政策，這不是圖利，是支持台灣農漁業產品，圖利是指給對方好處、自己也得到好處，所有國產事業都應該鼓勵，包括國光、聯亞、高端等，未來一定還是會面臨疫情，需要國產疫苗幫忙度過突發式疫情。

此外，高端疫苗二期試驗遭民眾黨立委邱臣遠質疑委託涉中資公司。李秉穎說，通常大規模試驗都會找專門整合臨床試驗的公司安排，有沒有中資並不影響臨床試驗進行，又沒有政治意涵，且現在很多東西中國製造，背後說不定都是台商。（編輯：李錫璋）1111027