高端2期臨床試驗爭議 王必勝批烏龍選舉操作

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（中央社記者沈佩瑤台北27日電）高端疫苗爭議不斷，疫情指揮中心指揮官王必勝今天在臉書表示，他認為高端疫苗第2期臨床試驗合作廠商的議題是烏龍選舉操作，有人還牽扯BNT復必泰，不知所云、牛頭不對馬嘴。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天在社群軟體臉書（Facebook）表示，關於高端疫苗第2期臨床試驗合作廠商的議題，他認為是烏龍的選舉操作。有人還牽扯BNT復必泰，「完全是不知所云，牛頭不對馬嘴！」

他在發文中重申，高端疫苗這個案子，衛福部是跟高端公司簽約。而各藥廠在疫苗開發過程的研發、臨床試驗、製造生產、冷鏈運輸、倉儲管理…都有跟其他單位或企業合作。這是製藥業常態，甚至各種產業的常態，很少有公司能從上游到下游都一條龍自己處理。

王必勝指出，其中臨床試驗的部分，藥廠委託醫院執行，並請CRO（contract research organization，在本案是丘以思公司）協助資料的收集整理分析、維護試驗本身的適法性及品質。這也是各廠各院很日常的事。

王必勝強調，衛福部食藥署對每個臨床試驗會根據 GCP 藥品臨床試驗GCP小百科 依醫療法第80條及藥品優良臨床試驗準則第111條規定，藥品臨床試驗完成時，應作成試驗報告並報請中央主管機關備查。為確保國內藥品臨床試驗執行品質，我國自民國86年起推動藥品臨床試驗GCP（Good Clinical Practice，簡稱GCP）查核作業。現行常規GCP查核，係於試驗結束後由申請者檢送試驗報告備查案啟動。 看更多 關閉 （good clinical practice，藥品優良臨床試驗規範）去做查核，目的是監督臨床試驗的執行狀況。其中並不包括查核CRO公司的股權分配或是資本狀況，當然也不會查核受委託執行醫院資本或股權狀況。在2021年6月，食藥署有完成高端疫苗臨床試驗的GCP查核，確認當時該試驗的品質及資料保存都合格。

說到丘以思公司，王必勝表示，目前各藥廠、醫院或研究單位與其合作的案子有20幾案，而該公司在經濟部的登記自101年起至今，始終是「港資」公司，已請經濟部及投審會去了解相關的狀況。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，接種疫苗是預防重症、死亡的方法之一。王必勝也說，已通過3款COVID-19次世代疫苗緊急使用授權（EUA），其中2款是「原型株+BA.4/5」的雙價次世代疫苗。

王必勝表示，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議中，也會建議施打方式，「同一時間，我們也聯繫已有合約的莫德納公司安排出貨」，預計第1批約60萬到70萬劑會在11月上旬到貨，後續批次也會陸續進來。

王必勝最後說，「有時不禁感嘆，為何總是，急難中什麼都沒做的人，在對拚命為國為民做事的人無端指涉、狂批濫打……」不過對他們願意做事的人來說，無論如何，該做的事還是會努力的把它做好做滿。（編輯：陳政偉）1111027