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高端保護效益報告補件 10月底前開會審議說明

2022/10/17 15:56（10/17 16:17 更新）
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指揮中心指揮官王必勝17日表示，高端疫苗已於7月繳交保護效益報告，由於資料仍須補件，衛福部要求10月底前完成，才能開會審議。圖為高端疫苗。（中央社檔案照片）
指揮中心指揮官王必勝17日表示，高端疫苗已於7月繳交保護效益報告，由於資料仍須補件，衛福部要求10月底前完成，才能開會審議。圖為高端疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、汪淑芬台北17日電）指揮中心指揮官王必勝今天表示，高端疫苗已於7月繳交保護效益報告，由於資料仍須補件，衛福部食藥署要求10月底前完成，才能開會審議，承諾屆時相關報告將公開說明。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種作業持續，高端疫苗爭議不斷，王必勝下午在中央流行疫情指揮中心記者會中表示，高端疫苗於去年通過EUA（緊急使用授權），被要求一年內檢送國內外疫苗保護效益報告。

王必勝說，高端公司已於今年7月依限繳交國內外疫苗保護效益報告予食藥署，因食藥署要求高端補充相關資料，補件期限為10月底前，待收到補件後進行審核作業，完成審議後將提出相關報告對外說明。

針對審計部提交到立法院的「COVID-19疫苗採購執行情形專案查核報告」，王必勝說，COVID-19疫苗採購都是依照特別條例進行緊急採購，審計部尊重特別法的規定，審計部是善意提醒針對此類疫苗採購，現行傳染病防治法或採購法無彈性做法，工程會已著手規劃修正。

王必勝也提到，考量到採購疫苗涉及人民生命健康安全．須遵守商業合約規定，衛福部已承諾合約保密期限過後就可公開，審計部尊重衛福部。保密期限是疫苗採購合約內容屬商業上承諾的應保密事項，與各廠商契約的應保密期間長短不同，契約保密年限屆滿後便可對外公布合約內容。

至於疫苗採購公文保存年限，王必勝再次解釋，是考量採購公文重大性，將公文「保存年限」最長者訂為30年，未滿30年不得銷毀，並非解密年限。其中公文應以「密件」為之，是指公文處理、傳送過程應採取的保護措施。

高端逾期罰款也備受關注，王必勝說，高端疫苗採購案皆依契約規定辦理，依規定計罰每日逾期違約金及廠商逾期30日以上仍未能履約的計罰，已於今年3月24日驗收完成時，依契約規定計罰。至於網傳高端疫苗1劑要價新台幣1000多元，金額為不實推估，也無所謂價差情事。

國內疫情持續，在連續疫情上升兩週後，這週起開始下降，王必勝表示，現在也沒有把握趨勢一定是向下，仍待觀察走向，但現階段每週入境上限15萬人，並不會完全受疫情左右，只要量不夠就可以再加開，事前已評估開放國境對國內衝擊並不大。（編輯：管中維）1111017

（指揮中心提供）
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