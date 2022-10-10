日本旅宿業者挺接種高端疫苗遊客 推訂房全額負擔PCR費用

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獲國發基金投資的DoMo集團在台灣與日本、馬來西亞都有經營連鎖旅宿，集團10日表示，支持台灣近百萬接種高端疫苗的民眾赴日旅遊，自11日起至11月底，只要預訂DoMo在東京的5天4夜旅宿，將由DoMo全額吸收PCR檢測費用。（DoMo集團提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年10月10日

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（中央社記者汪淑芬台北10日電）日本明天起開放旅客赴日自由行，若接種台灣高端疫苗，須出示出發前72小時PCR陰性證明。在日本經營連鎖旅宿的業者挺接種高端的民眾遊日本，11月底前訂房就全額負擔PCR費用。

獲國發基金投資的DoMo集團，在台灣與日本、馬來西亞都有經營連鎖旅宿。

日本將於明天開放旅客赴日自由行，條件是要打滿3劑疫苗，台灣國產的高端疫苗不在日本的許可名單內，接種高端疫苗者若要到日本，得先自費付新台幣3500元取得PCR陰性證明才可以入境。

DoMo集團今天發布新聞稿，支持台灣近百萬接種高端疫苗的民眾赴日旅遊，明天起至11月底，只要預訂DoMo在東京的5天4夜旅宿，由DoMo全額吸收PCR檢測費用。

DoMo集團是由台灣創新、分享與阿波羅3家旅行社，及豐利投資公司集資成立「摩境網路科技股份有限公司」，切入日本、馬來西亞與台灣旅宿管理行銷市場，並創立DoMo品牌，在台灣宜蘭、馬來西亞馬六甲、日本西新宿、東新宿及百人町開設連鎖旅館與民宿，預定今年完成證券櫃檯買賣中心創櫃板登錄。（編輯：管中維）1111010