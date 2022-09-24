自曝打4劑高端 薛瑞元：入境不限疫苗將是主流

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（中央社記者沈佩瑤台北24日電）日本10月11日起鬆綁邊境，開放自由行，但高端未被列入認可疫苗中，民眾得自費至少新台幣3500元採檢PCR。衛福部長薛瑞元今天說，他也是打4劑高端，相信入境不要求疫苗會變成主流。

日本將從10月11日起鬆綁邊境，開放自由行，短期入境免簽證。知名旅遊部落客林氏璧在臉書粉絲專頁提醒，日本認證的疫苗中沒有包含高端，意味需要出示出國前72小時內的PCR陰性證明才能入境。

消息一出引發網友熱議，衛生福利部部長薛瑞元今天下午出席「第8屆紫絲帶獎頒獎典禮」前接受媒體聯訪時表示，目前外交單位正在跟日本溝通中，期待談出一個好結果。

他指出，高端屬於次單元疫苗，跟BNT、莫德納這類mRNA疫苗的性質不同，特性是副作用比較小，每個人選擇接種哪款疫苗，都有自己的理由，像他是考量身體而選擇打4劑高端，通常出不出國不是主要考慮原因。

薛瑞元認為，全世界對於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，在邊境解封的方向限制都是越來越少，這不是承不承認高端疫苗，而是有沒有要求打疫苗才能入境，如果有限制，打哪些疫苗可以接受，是兩個層次的問題，現在很多國家開放邊境，並沒有要求一定要打疫苗才能入境，應該逐漸會變成主流。

至於PCR採檢的費用是否可能調降。薛瑞元表示，由於現在PCR的量已經減少很多，考量整個成本部分，要再降下來的機會恐怕不大。

媒體詢及，國民黨副主席連勝文批評民進黨台北市長參選人、前中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中吹噓高端疫苗，是典型的詐騙集團手法。薛瑞元說，講這種話是有點過分，如同他剛才說的，每個民眾選擇哪種疫苗有自己的考量，「你不要把人民都當成沒有自主性的傻子」。（編輯：張雅淨）1110924