次世代疫苗首日4469人接種 78.7萬劑將再到貨

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COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，不少民眾24日上午前往台北市立聯合醫院中興院區，在醫護人員協助下，完成接種莫德納次世代疫苗。中央社記者鄭清元攝 111年9月24日

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（中央社記者陳婕翎台北25日電）莫德納次世代疫苗昨天起開放民眾接種，首日共11縣市施打，接種4469人次；另外，今年採購第3批莫德納次世代雙價疫苗78.7萬劑將於今天晚間抵台，這批效期至2023年3月28日。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，為因應邊境政策逐漸開放後可能的風險，莫德納原型株及BA.1次世代雙價疫苗已到貨2批，共計約160萬劑，其中首批80.4萬劑將分兩次配送，一半數量昨天起陸續配送至各縣市施打，剩餘一半將於10月初配送。

中央流行疫情指揮中心今天下午公布，今年採購第3批次世代雙價疫苗78.7萬劑，將於晚間抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議建議的優先對象接種追加劑使用。

次世代疫苗優先開放第一階段對象施打，將視施打首週接種情況，評估是否再開放接種對象。指揮中心發言人莊人祥告訴中央社記者，適逢假日，施打縣市及接種地點較少，開打首日及次日數據比較不準，明天施打狀況會較趨近於真實接種踴躍度，但不排除下週開放第二階段對象接種可能性。

根據指揮中心規劃，BA.1次世代雙價疫苗將分2階段提供作為追加劑接種使用，第一階段對象包含65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者。

第二階段為第一類醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員或船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50至64歲成人，以及18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求須出國者。

接種COVID-19疫苗是恢復正常生活的關鍵之一，指揮中心統計，昨天疫苗總共施打2萬7246人次，第1劑覆蓋率93.6%、第2劑覆蓋率87.5%、追加劑73%、第二次追加劑10.5%，其中65歲以上長者36.5%。

接種疫苗是預防重症、死亡關鍵。昨天嬰幼兒接種疫苗情形，莫德納嬰幼兒疫苗共接種3292人次，第1劑752人次，第2劑2540人次；輝瑞幼兒疫苗第1劑2135人次。截至目前為止，嬰幼兒第1劑涵蓋率38.1%、第2劑7.5%。（編輯：管中維）1110925