王必勝籲高風險者打莫德納次世代疫苗 BA.5雙價估11月後進貨

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莫德納BA.1次世代雙價疫苗預計9月底到貨，指揮中心指揮官王必勝13日說，建議高風險族群符合資格就快施打。圖為醫護人員準備施打莫德納原型株疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈佩瑤、余曉涵台北13日電）莫德納BA.1次世代雙價疫苗預計9月底到貨，指揮中心指揮官王必勝今天說，建議高風險族群符合資格就快施打；非高風險族群可等BA.5雙價疫苗，進貨應會在11月後。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，各界關注次世代疫苗進度。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝下午在疫情記者會中表示，莫德納BA.1次世代雙價疫苗將到貨，屆時將根會據衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）的建議，分兩階段陸續施打。

不過，王必勝表示，兩階段施打間隔多久要看到貨的數量，第1批訂購300萬劑，分幾次到貨是關鍵，正在接洽到貨時間，安排施打時程。

至於非高風險族群若想等BA.5次世代雙價疫苗，王必勝表示，「我覺得是可以等」，會盡快採購，BNT跟莫德納2家公司都說9月下旬給資料審核，將盡快完成審核，若通過就會進行採購，「進貨是11月後的事情」。

根據規劃，莫德納BA.1次世代雙價疫苗提供作為追加劑接種使用，將分2階段施打。第1階段對象包含65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者；第2階段為第一類醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員或船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50至64歲成人、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者。（編輯：陳政偉）1110913