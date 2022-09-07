接種間隔已到符合資格者 快打追加劑才有保護力

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北7日電）國內BA.5疫情升溫，指揮中心今天呼籲，應以接種間隔作為是否接種追加劑判斷依據，符合資格者都應盡快接種，無論現有疫苗或將到貨次世代疫苗，盡快施打才有保護力。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心公布今天新增4萬1021例本土個案，確診個案新增中重症104例（中症67例、重症37例），其中26人死亡；另外，境外移入增275例。

有醫師認為，施打同一種疫苗4劑可能造成疲乏，縮短保護時間，建議接種次世代疫苗。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，對這樣的推論持一致性看法。

羅一鈞指出，觀察性研究顯示，同一個原始病毒株打到第3或4劑，抗體濃度會升高，但持續狀況會減弱，初步研究看來，接種次世代疫苗除抗體濃度升高，預期保護效果也比較長。

不過，羅一鈞強調重點在於若等新疫苗來再打，反而錯失在這波疫情中獲得立即保護力，可能造成這一波疫情的中重症增加。

羅一鈞呼籲，符合資格的民眾都應盡快接種，以時間間隔作為判斷是否接種追加劑的重要依據，不管接種哪一種疫苗，跟疫情進展速度相比，盡快接種才有更好保護力。

此外，中秋節連續假期9月9日至11日登場，有醫師預估連假後一週的單日確診數恐飆破5萬，更有醫師示警說，這波Omicron BA.5疫情到年底恐有500萬人染疫。

指揮中心指揮官王必勝表示，之前預估9月中下旬會達到高峰，單日確診數落在3萬到6萬間，因此5萬有可能，至於到何時會有500萬人染疫，要看推估的時間而定。（編輯：卞金峰）1110907