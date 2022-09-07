莫德納次世代疫苗首批300萬劑 力拚9月下旬開打

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中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝說，預估BA.1的莫德納次世代雙價疫苗首批到貨量約為300萬劑。圖為醫護人員準備施打莫德納原型株疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北7日電）針對BA.1的莫德納次世代雙價疫苗採購，疫情指揮中心指揮官王必勝說，預估首批到貨量約為300萬劑，藥廠承諾儘快寄測試品，可縮短檢驗封緘時間，力拚9月下旬開打。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，為因應邊境政策逐漸開放後可能的風險，9月底進口莫德納「原型株及BA.1」次世代雙價疫苗，建議分2階段開放提供作為追加劑接種使用。第一階段對象包含65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者。

王必勝今天下午疫情記者會中表示，莫德納次世代雙價疫苗提供作為追加劑使用，追加劑與上一劑（包含基礎劑最後一劑、基礎加強劑、第1次及第2次追加劑等）接種間隔至少3個月以上。

台灣通過的莫德納次世代「雙價疫苗」主要針對原型株和Omicron的BA.1株，與美國通過鎖定原型株和Omicron的BA.5株雙價疫苗不同。外界質疑Omicron病毒已變異到BA.5，為何台灣不採購最新疫苗。王必勝再次強調，只要BA.5雙價疫苗有充足資料提供審查，同樣會購買。

王必勝說，BA.1次世代雙價疫苗確定是有效的，是最新的疫苗，不是舊產品，據了解，日本將於9月19日開打，台灣也在趕進貨，希望盡快讓民眾接種，就像他近期以拿雨傘擋雨比喻，這是把很好的新傘，「美國政府審查對美國人民負責，台灣審查對台灣人民負責。」

王必勝表示，美國現行的動物實驗審查辦法，主要目的是想趕上病毒變異速度，因為這是創新作法，還沒有人跟進，未來是否成為趨勢，會密切觀察。原先預估BA.5雙價疫苗要等到年底，是否可能加速，主要涉及審查方法與資料，但確實不可能近期買到，會持續關注其他國家動向。

王必勝說，指揮中心持續綜合判斷各項因素，積極採購適合的疫苗供民眾施打，也會保留購買更新世代疫苗的彈性與空間，基於疫情升溫，建議符合接種條件的群族，尤其65歲以上長者、嬰幼兒或免疫不全患者，可接種現有或預計9月開打的BA.1雙價疫苗。

據指揮中心統計，昨天COVID-19疫苗接種3萬5265人次，截至目前為止，疫苗接種人口涵蓋率第1劑93%、第2劑86.9%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率72.5%，若以符合追加劑接種間隔人數統計約93%，第2次追加劑接種率9.7%。

其中莫德納嬰幼兒疫苗昨天接種2370人，分別為第1劑868人、第2劑1502人，輝瑞第1劑4357人次；嬰幼兒第1劑涵蓋率31.1%、第2劑3.8%；另外，與嬰幼兒同為脆弱族群的65歲以上長者第2次追加劑疫苗接種率34.8%。（編輯：陳政偉）1110907

（指揮中心提供）