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陳秀熙籲高危險族群完整接種 若等新疫苗損失更大

2022/9/7 12:18（9/7 12:41 更新）
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影片來源：新冠肺炎科學防疫園地

（中央社記者沈佩瑤台北7日電）莫德納次世代雙價疫苗9月底將到貨。台大公衛學院教授陳秀熙今天指出，台灣面臨新一波BA.4及BA.5疫情，高危險族群應盡快完整接種，避免因等待新疫苗而損失更多。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今天帶領研究團隊，透過「新冠肺炎防疫科學線上直播」分析世界COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展。

陳秀熙指出，由於高危險族群如65歲以上、長照機構、18歲以上免疫不全者施打疫苗較早，保護力也較快失效，因此目前仍為國家所制定優先施打次世代疫苗族群。

預估約有250萬人將面臨疫苗抉擇問題，究竟要打原始疫苗，還是要等9月底到貨的莫德納BA.1次世代雙價疫苗。陳秀熙表示，現階段次世代疫苗僅能當作追加劑使用，建議未完整施打基礎劑疫苗者，應盡快接種原始基礎劑疫苗，以避免中重症發生，尤其是高危險族群應盡快接種第4劑。

此外，陳秀熙進一步說明，BA.1次世代雙價疫苗在預防重症感染上，效果確實比原始疫苗好，根據模擬，若不考慮等待BA.1次世代疫苗的時間，重症率會降低一半，從2人降為1人。

他說，但就現實層面，若無法立即施打BA.1次世代疫苗，等待過程中感染個案將有所上升，推估感染人數上升至每天2363人，重症則會增加至每天10人。

陳秀熙強調，若大家一定要等次世代疫苗，不僅對個人而言是種賭注，以族群觀點來看，損失一定更大，另也鼓勵民眾將BA.1疫苗打完後，再來考慮BA.5疫苗，同時呼籲決策者，務必將等待時間考慮進去，以防造成更多重症突破性感染。（編輯：卞金峰）1110907

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