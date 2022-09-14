莫德納BA.1次世代疫苗首批16日到貨 最快下週末開打

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（中央社記者沈佩瑤、汪淑芬台北14日電）中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天說，台灣採購BA.5次世代雙價疫苗是超前布署，與日本及歐盟同步；至於莫德納BA.1次世代雙價疫苗，將於16日到貨第1批。

指揮中心指揮官王必勝今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會上表示，BA.1次世代雙價疫苗於16日到貨第1批，數量約80萬劑，希望最快能夠在下週末開打。王必勝也說明外界關注的BA.5次世代雙價疫苗的採購。

王必勝說，目前只有美國通過鎖定BA.5的次世代疫苗緊急使用授權（EUA），而美國採認動物試驗數據即通過EUA不是傳統方法，是非典型審查，從另外一個角度看也可說是創新做法，目前提供台灣審查的資料是動物試驗數據。

王必勝進一步指出，莫德納還未提供BA.5次世代疫苗相關資料，只有輝瑞提供少數動物試驗數據，目前還不足以審查EUA，2家公司都說9月下旬會給資料，至於將提供何種資料給台灣審查尚無法確定，是否為臨床佐證資料，等提供後再評估。

王必勝表示，如果BA.5次世代雙價疫苗能通過台灣的EUA，就會採購，推估最快11月以後才會交貨，也可能更遲。

王必勝說，政府在BA.5次世代雙價疫苗採購已超前布署採購，與日本、歐盟同步，也觀察美國施打狀況，日本與歐盟其他國家取得資料的進度及審查態度，都會持續續關注。（編輯：陳政偉）1110914