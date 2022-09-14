陳秀熙：320萬人未完整接種疫苗 估每週死亡破百

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台大公衛學院教授陳秀熙14日指出，台灣還有約320萬人未完整接種COVID-19疫苗（打完2劑），若不趕緊施打，預測每週會死亡125人。圖為醫護人員使用針筒從疫苗罐中抽取疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳至中台北14日電）台大公衛學院教授陳秀熙團隊今天在「新冠肺炎防疫科學線上直播」中指出，台灣還有約320萬人未完整接種COVID-19疫苗（打完2劑），若不趕緊施打，預測每週會死亡125人。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今天帶領研究團隊，透過「新冠肺炎防疫科學線上直播」分析世界COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展。

陳秀熙先是延續上週直播議題，對於莫德納次世代雙價疫苗9月底將到貨，民眾究竟要先打原始疫苗，還是要等次世代疫苗，以科學分析提出建議。

陳秀熙指出，台灣面臨新一波BA.4及BA.5疫情，為避免重症和長新冠（Long Covid）以及孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C），建議未完整施打基礎劑疫苗的民眾，應盡快接種原始基礎劑疫苗，以避免中重症發生，尤其是高危險族群應盡快接種第4劑。

陳秀熙進一步分析，目前台灣仍有約320萬人未完整接種疫苗，預測每週死亡人數為125人。如果都接種基礎劑，死亡人數會降到53人；如果都打完3劑，更會降到19人。

另外，台灣還有約260萬人未施打追加劑（第3劑），預測每週死亡人數為51人。如果都打完3劑，會降到21人。

陳秀熙表示，疫苗施打除了保護部分感染外，更重要的是降低重症及死亡風險，然而由於免疫保護力隨時間失效問題，必須施打追加劑以避免重症突破性感染。（編輯：張芷瑄）1110914