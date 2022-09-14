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9/14本土4萬9540例 增37死、145中重症

2022/9/14 13:54（9/14 14:28 更新）
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國內14日新增本土4萬9540例COVID-19本土病例。圖為新北市亞東紀念醫院外一名防疫計程車司機正在為車子消毒。（中央社檔案照片）
國內14日新增本土4萬9540例COVID-19本土病例。圖為新北市亞東紀念醫院外一名防疫計程車司機正在為車子消毒。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤、汪淑芬台北14日電）COVID-19本土病例今天新增數逼近5萬大關，另增37例死亡個案，較年輕的為一名20多歲男子，本身有心律不整等病史、已打3劑疫苗，確診當晚被發現昏迷家中，送醫隔天過世。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心公布今天新增4萬9540例本土個案，確診個案新增中重症145例（中症103例、重症42例），其中37人死亡；另外，境外移入新增168例。

今天新增37例本土病例死亡個案，年齡介於20歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天新增死亡個案中較年輕病例為1名20多歲男子，曾接種3劑疫苗，本身有心律不整病史。

羅一鈞說，個案在9月9日因喉嚨疼痛不適，快篩陽性並經視訊看診確診後，醫師開立症狀治療藥物，當晚個案被家人發現在家中昏迷，緊急送醫至急診時已無呼吸脈搏，心電圖顯示心律不整，經採檢PCR陽性、Ct值10，插管急救仍不幸病況惡化於9月10日過世，死因為COVID-19、心律不整。

接種疫苗是預防死亡、重症關鍵。據指揮中心統計，昨天嬰幼兒接種疫苗情形，莫德納嬰幼兒疫苗共接種1915人，第1劑714人，第2劑1201人；輝瑞第1劑2994人次。截至目前為止，嬰幼兒第1劑涵蓋率34%、第2劑5%。

昨天COVID-19疫苗接種2萬8022人次，截至目前為止累計接種6120萬3890人次；接種人口涵蓋率第1劑93.3%、第2劑87.1%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率 72.7%，第2次追加劑接種率10.1%（65歲以上接種率 35.6%）。

據統計，今年1月至9月13日，本土輕症、無症狀個案累計568萬3527例、占99.56%，中症累計1萬4279例、占0.25%，重症累計1萬1076例、占0.19%，其中死亡累計9512人。（編輯：陳政偉）1110914

影片來源：衛生福利部疾病管制署
（指揮中心提供）
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