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出入境團客指引通過 邊境開放可期【獨家】

2022/9/14 10:38（9/14 10:47 更新）
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交通部觀光局官員14日證實，中央流行疫情指揮中心已經通過「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」。圖為民眾在松山機場觀景台看飛機起降。（中央社檔案照片）
交通部觀光局官員14日證實，中央流行疫情指揮中心已經通過「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」。圖為民眾在松山機場觀景台看飛機起降。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北14日電）交通部觀光局官員今天證實，中央流行疫情指揮中心已經通過「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」，但禁團令部分還需等到開放邊境之後，才會解除。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，邊境封鎖已經2年多了，但隨著各國邊境陸續解封，台灣也朝著開放的方向走。

交通部觀光局官員證實，指揮中心通過「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」，但禁團令部分將會配合指揮中心的開放邊境政策後才會解除，現階段將會依照指引進行導遊領隊的訓練等，等邊境政策一開放就可立刻上路。

觀光局說，由於邊境政策不斷調整，因此「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」以現行邊境政策為主要架構，若未來邊境從3+4改為0+7，相關指引內容只要修正後就可以適用。

根據「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」，除了規定要團進團出外，參與出境團員必須要施打完COVID-19的追加劑後才可以參團，而保險部分則是建議不論是出入境的旅客都要加保、出入境旅客全程都需戴口罩，旅行業者也要準備口罩和酒精，旅行社出團前須跟旅客說明當地國家的防疫政策等。（編輯：張芷瑄）1110914

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