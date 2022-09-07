日本此波鬆綁 業界期待但不看好觀光客大幅增加

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（中央社東京7日綜合外電報導）日本今起放寬外國觀光客入境，雖然仍不開放自由行，但允許無導遊陪同的旅行團。不過，因為必須申請簽證，旅遊業者雖有所期待，但也認為此次鬆綁恐無法帶動觀光客大幅增加。

根據日本政府國土交通省觀光廳修正後的指引，這波鬆綁仍不開放外國觀光客自由行，僅限由旅行社安排好「機加酒」（確定的來回航班與在日本每天住宿地點）的團體客入境。

不過，跟6月10日開放團客入境必須事先決定所有觀光行程略有不同，今天起允許團客可自行安排觀光行程與用餐等。

日本共同社報導，日本政府從今天開始進一步放寬邊境管控措施，包括返日的日本人在內，每天入境人數從現行2萬人提高到5萬人，且鬆綁觀光限制。

加上首相岸田文雄相繼宣布與病毒共存的相關對策，例如縮短境內感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）隔離期等，鬆綁邊境管控也有在觀光層面盼外國觀光客復甦意圖。

不過，因為仍保留外國觀光客必須事先申請簽證等限制，在COVID-19疫情前入境觀光客居首位的中國觀光客，目前也看不到有回復跡象，有看法認為，這次鬆綁措施無法帶動外國觀光客大幅增加，也因此有關外國觀光客帶來的境內消費等經濟效果似乎有限。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府從今天開始鬆綁外國觀光客入境限制，讓旅行業界出現期待在徹底做好防疫對策的情況下，盼有助入境觀光客增加。

日本政府目前僅限團體客入境觀光，6月開放時要求必須要有「添乘員」（類似導遊）陪同，但今天開始所有外國觀光團都不需導遊，白天可以自由活動。

另外，今天起每天入境日本上限人數提高到5萬人，且所有入境人士只要接種3劑疫苗，就不用再檢附PCR篩檢陰性證明書。日本政府將持續關注COVID-19疫情發展，原則上將再檢討進一步放寬相關限制。

時事通信社報導，由於在今天之前的外國旅行團都必須有導遊陪同，團員們難以自由行動，被認為是無法提升外國觀光客購物需求的因素之一。

經營家電量販店的業者表示，將研究在車站前店面內設置針對外國觀光客的專區或活動，希望藉由這波鬆綁強化銷售攻勢。

不過，也有百貨公司相關人士分析，在疫情前「爆買」日本產品的訪日中國觀光客數量增加緩慢，「只要清零政策不結束的話，很難有所期待」。

與觀光相關業界也有堅決要求日本政府進一步放寬入境限制的聲音。航空業界相關人士說，只要還要求觀光客申請簽證，對自由行就仍有限制，擔心觀光客會被其他改變作法的國家搶走。

由日本全境各旅行社組成的「日本旅行業協會」會長高橋廣行說，期待藉由取消每天入境人數上限及恢復免簽證制度，來促進外國觀光客到日本旅遊。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110907