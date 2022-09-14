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出入境團客指引通過 業者：禁團令解除才能組團

2022/9/14 14:48（9/14 15:05 更新）
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觀光局14日表示出入境團客指引已經通過。許多旅遊業者指出，禁團令解除後才能開始組團，且希望至少1個月前就要先行告知，否則根本來不及。（中央社檔案照片）
觀光局14日表示出入境團客指引已經通過。許多旅遊業者指出，禁團令解除後才能開始組團，且希望至少1個月前就要先行告知，否則根本來不及。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北14日電）觀光局今天表示出入境團客指引已經通過，但禁團令要等邊境開放才能解除。許多旅遊業者指出，禁團令解除後才能開始組團，且希望至少1個月前就要先行告知，否則根本來不及。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，邊境封鎖2年多，但隨著各國陸續解封，台灣也朝開放方向。交通部觀光局官員證實，中央流行疫情指揮中心通過「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」，但禁團令部分將會配合指揮中心的開放邊境政策後才會解除，現階段將會依照指引進行導遊領隊的訓練等，等邊境政策一開放就可立刻上路。

由於禁團令未解除，旅遊業者還是不能組團出國或組團讓外國觀光客來台，中華民國旅行業商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁接受媒體訪問時說，只要禁團令沒有解除，說開放都是沒有用的，旅行社還是無法出團。

蕭博仁指出，禁團令到底何時可以解除，觀光局說要問指揮中心，但指揮中心也沒說何時可解除，即使突然開放，旅遊業者也會準備不及。

蕭博仁認為，現在就應該要先宣布解除禁團令，讓旅遊業者可以開始準備，直到開放0+7後，就可以立刻組團出國或接待旅客來台。

新北市旅遊商業同業公會理事長蕭明仁也認為，需要給旅遊業者有時間提早接洽，至少也要給業者半個月到1個月的時間。

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前台北市商業同業公會理事長吳志健則說，有動作都是好事，但禁團令未解，加上隔離還要3+4，旅客還是進不來，出入境的旅行社也無法處理，希望相關主管機關可以看到國際旅遊是能提升台灣能見度的方式，現在不清不楚讓從業人員根本無所適從。

鳳凰旅遊總經理卞傑民指出，對於通過出入境指引樂觀其成，但希望邊境開放前，一定要給旅遊業者準備時間，希望至少1個月前可以通知旅行社，讓業者能有所準備。（編輯：張芷瑄）1110914

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