日本自由行近了 日媒：日政府最快10月開放

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（中央社記者楊明珠東京12日專電）日本政府9月7日起甫鬆綁邊境管控，現在又在研議進一步鬆綁，包括取消每天入境人數上限、解除自由行禁令及恢復免簽證等。有日媒報導，最快10月解除上述入境限制。

日本產經新聞今天報導，日本政府正在研議最快10月起廢除入境人數上限。此外，有關開放個人旅行、短期簽證的取得原則上也考慮予以免除。

日本政府將在觀察COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情動向後，最快9月做出最終決定。

報導說，邊境管制措施如果鬆綁的話，就可打造讓外國人更容易訪日的環境。目前七大工業國集團（G7）當中，設有入境人數上限的僅有日本，旅行業界等紛紛要求日本政府解禁。

此外，對於目前日本開放外國觀光客入境，僅限參加旅行社行程的團客，日本政府也考慮進一步鬆綁，允許個人自訂機票、酒店等的自由行行程。不過，由於申辦簽證耗費時日，日本政府正考慮給予免簽證。

日本政府逐步鬆綁邊境管制措施，9月7日起每天入境人數由2萬人增為5萬人，並開放不需導遊陪同的外國團體客入境，取消原本僅限102個國家或地區民眾入境的限制。

不過，日本內閣官房副長官木原誠二11日上富士電視台節目時說：「若說這樣就夠嗎？其實並不夠。」

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他表示，有關每天入境人數總量管制的廢除、開放個人旅遊及恢復免簽證等，日本政府將整體進行評估做調整。至於何時能實施上述鬆綁措施，他說，「不遠的將來必須要實施，（日本的）秋、冬天具有魅力」。

報導說，有內閣官房幹部表示，為了充分發揮日圓貶值的好處，應該在今年秋天打造讓外籍觀光客容易訪日的環境。不過，政府的防疫分科會的部分專家指出，如果一下子開放入境的話，擔心第8波疫情將到來。（編輯：高照芬）1110912