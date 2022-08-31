繞轉23年 日本東京台場地標摩天輪將熄燈

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位於東京台場調色板城內的摩天輪將在31日晚間結束營業。（共同社）

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（中央社東京31日綜合外電報導）對許多台灣遊客來說也不陌生的日本東京台場知名地標、調色板城內的「大觀覽車」（摩天輪），在繞轉23年後，將於今晚結束營業永久熄燈，不少日本民眾日前特地來跟摩天輪惜別。

日本讀賣新聞、產經新聞報導，隨著所在地區將進行重新開發，台場摩天輪將於今天晚間結束營業，並於9月動工拆解。台場摩天輪從開始營業至今已23年，不少情侶或家族都在這座環繞一周約16分鐘的摩天輪上留下美好回憶。

影片來源：SankeiNews

34歲的日本男性上班族8月27日帶著家人來搭摩天輪，因為他6年前就在這座摩天輪跟妻子求婚成功。他2013年跟妻子開始交往後，第一次約會也是在這座摩天輪；求婚成功後，兩人在2017年結婚，並在2021年11月迎接大兒子出生。

台場摩天輪從1999年3月開始營業，位於包括購物中心等在內的複合商業設施調色板城（palette town）內。摩天輪直徑約100公尺，環繞一周需時約16分鐘，高度約115公尺，開業後曾一度被金氏世界紀錄認定為最高摩天輪。

由於受到民眾及觀光客歡迎，人多的時候，要搭到摩天輪的排隊時間曾長達5小時以上；營運23年來總計已有超過2100萬人次搭乘。

有關該地區重新開發，目前由豐田汽車與森大樓等單位推動相關計畫，其中部分區域將興建可用來舉辦體育賽事及演唱會的多功能會場，並預計2025年開始營業。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1110831