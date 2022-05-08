日本三省堂書店神保町本店歇業 2025年重新出發

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（中央社記者楊明珠東京8日專電）日本三省堂書店位於東京神保町的本店為當地的地標，因建築物老舊，業者決定改建，今天是營業最後一天，吸引許多民眾前來光顧。本店建築將重建，新店鋪預定2025年開幕。

日本放送協會（NHK）報導，聚集很多書店的神保町一帶，三省堂書店為具有141年歷史、規模最大的書店。141年來都在同一地營業，現今的建築是1981年興建，面積約1000坪，經手書籍約140萬冊。因建築物老舊，業者決定拆掉重建。

三省堂的神保町本店6月1日起將轉移他處的臨時店鋪營業。等建築物完成重建後，預計2025年重啟營業。

三省堂的神保町本店今晚送走最後一名顧客結束營業後，舉行關店儀式。社長龜井崇雄致詞時說：「這就像是把書籤夾在書中一樣，今天並不是結束，而是暫告一段落。對於將帶來新變化的挑戰，敬請大家期待。」

當書店大門鐵捲門下垂時，聚集書店前的民眾報以熱烈掌聲。

三省堂書店創立於1881年4月8日，與紀伊國屋書店、丸善等並列為日本規模較大的老牌連鎖書店。書店名稱源於「論語」學而篇中的「吾日三省吾身」，是早稻田大學創辦人大隈重信給三省堂書店創辦人龜井忠一的贈語。（編輯：韋樞）1110508