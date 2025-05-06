基隆議員張之豪：市長左右手涉案 謝國樑不評論

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（中央社記者王朝鈺基隆6日電）前基隆市政府民政處長張淵翔，涉非法利用戶政系統查個資助罷免遭羈押禁見，市政顧問謝偉仁交保。基隆市議員張之豪說，張淵翔、謝偉仁是基隆市謝國樑的左右手。謝國樑表示，尊重檢方辦案，沒有其他要評論。

張淵翔涉非法利用戶政系統查個人資料，協助國民黨基隆市黨部連署罷免民進黨基隆市議員張之豪、鄭文婷，檢調昨天搜索張淵翔住處、掌握新事證，懷疑張淵翔涉嫌刪除通訊軟體對話，基隆地院認定張淵翔涉隱匿共犯、有勾串共犯之虞，今天中午裁定羈押禁見。檢調昨天也約談基隆市府市政顧問謝偉仁，複訊後諭令新台幣15萬元交保。

議員張之豪今天表示，謝偉仁是前基隆市安樂區鶯安里長，過去數年來是基隆市長謝國樑的心腹，謝國樑所有的選戰、市府的基層組織管理，都是靠謝偉仁操盤。張淵翔、謝偉仁就是謝國樑的左右手。現在謝國樑的「左手」被羈押，「右手」也被交保候傳，到底基隆市府還有多少未爆彈。

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議員鄭文婷也指出，謝偉仁不僅是謝國樑的核心心腹，過去也曾擔任里長，如今涉案，讓人不禁要問，到底基隆市府還有多少人牽涉其中？張淵翔也因檢察官發現新事證，被法院裁定收押禁見，整起事件的規模已遠超外界想像。

對此，謝國樑受訪表示，市府一貫尊重檢方辦案，沒有其他要評論。（編輯：林恕暉）1140506