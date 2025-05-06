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基隆議員張之豪：市長左右手涉案 謝國樑不評論

2025/5/6 18:10（5/6 18:16 更新）
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前基隆市政府民政處長張淵翔因涉非法利用戶政系統查個人資料助罷免6日遭羈押禁見，市政顧問謝偉仁15萬元交保。民進黨基隆市議員張之豪（圖）表示，張淵翔、謝偉仁是謝國樑的左右手，到底市府還有多少未爆彈。（張之豪提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年5月6日
前基隆市政府民政處長張淵翔因涉非法利用戶政系統查個人資料助罷免6日遭羈押禁見，市政顧問謝偉仁15萬元交保。民進黨基隆市議員張之豪（圖）表示，張淵翔、謝偉仁是謝國樑的左右手，到底市府還有多少未爆彈。（張之豪提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年5月6日
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（中央社記者王朝鈺基隆6日電）前基隆市政府民政處長張淵翔，涉非法利用戶政系統查個資助罷免遭羈押禁見，市政顧問謝偉仁交保。基隆市議員張之豪說，張淵翔、謝偉仁是基隆市謝國樑的左右手。謝國樑表示，尊重檢方辦案，沒有其他要評論。

張淵翔涉非法利用戶政系統查個人資料，協助國民黨基隆市黨部連署罷免民進黨基隆市議員張之豪、鄭文婷，檢調昨天搜索張淵翔住處、掌握新事證，懷疑張淵翔涉嫌刪除通訊軟體對話，基隆地院認定張淵翔涉隱匿共犯、有勾串共犯之虞，今天中午裁定羈押禁見。檢調昨天也約談基隆市府市政顧問謝偉仁，複訊後諭令新台幣15萬元交保。

議員張之豪今天表示，謝偉仁是前基隆市安樂區鶯安里長，過去數年來是基隆市長謝國樑的心腹，謝國樑所有的選戰、市府的基層組織管理，都是靠謝偉仁操盤。張淵翔、謝偉仁就是謝國樑的左右手。現在謝國樑的「左手」被羈押，「右手」也被交保候傳，到底基隆市府還有多少未爆彈。

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議員鄭文婷也指出，謝偉仁不僅是謝國樑的核心心腹，過去也曾擔任里長，如今涉案，讓人不禁要問，到底基隆市府還有多少人牽涉其中？張淵翔也因檢察官發現新事證，被法院裁定收押禁見，整起事件的規模已遠超外界想像。

對此，謝國樑受訪表示，市府一貫尊重檢方辦案，沒有其他要評論。（編輯：林恕暉）1140506

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