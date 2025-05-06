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罷團2階送件 顏寬恒、楊瓊瓔籲支持者投不同意

2025/5/6 16:18（5/6 16:26 更新）
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台中市罷免藍委二階連署繼5日有4選區達標送出連署書後，最後2選區包括中二顏寬恒、中三楊瓊瓔的罷團6日下午也前往台中市選委會遞交連署書，但仍將持續收件，希望達成率能超過130%的安全門檻。中央社記者郝雪卿攝 114年5月6日
台中市罷免藍委二階連署繼5日有4選區達標送出連署書後，最後2選區包括中二顏寬恒、中三楊瓊瓔的罷團6日下午也前往台中市選委會遞交連署書，但仍將持續收件，希望達成率能超過130%的安全門檻。中央社記者郝雪卿攝 114年5月6日
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（中央社記者郝雪卿、趙麗妍台中6日電）罷免中國國民黨籍立法委員顏寬恒與楊瓊瓔團隊今天到台中選委會，送交第2階段連署書；顏寬恒與楊瓊瓔呼籲支持者，如果進入投票階段，務必出門投「不同意罷免」。

罷團表示，罷免顏寬恒（台中市第2選舉區選出）連署法定門檻約3萬份，已收件約3.3萬份；罷免楊瓊瓔（台中第3選區選出）連署法定門檻約2.6萬份，已收件約2.6萬份。

由於2區都未達安全門檻，罷團交件後仍將持續收件，希望達成超過130%的安全門檻。

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顏寬恒透過社群網站臉書（Facebook）表示，民主制度容許異議，但不應成為少數人操作政治鬥爭工具，將持續推動建設、監督政府，相信人民眼睛雪亮，呼籲所有理性選民，投票階段務必出來投「不同意罷免」。

楊瓊瓔也透過臉書說，從政後始終戰戰兢兢，不敢稍有懈怠，許多人為她抱屈、不捨，但她心情平靜如常，相信這是再次歷練與成長的試煉，呼籲支持者未來一定要出門堅定投不同意罷免。（編輯：李明宗）1140506

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台中市罷免藍委二階連署已有4選區達標送出連署書，另外的2個選區包括中二顏寬恒、中三楊瓊瓔的罷團，也趕在期限最後1天達標，罷團人員6日下午赴市選委會遞交連署書。中央社記者郝雪卿攝 114年5月6日
台中市罷免藍委二階連署已有4選區達標送出連署書，另外的2個選區包括中二顏寬恒、中三楊瓊瓔的罷團，也趕在期限最後1天達標，罷團人員6日下午赴市選委會遞交連署書。中央社記者郝雪卿攝 114年5月6日
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