中華車首季獲利年減近5成 裕日車轉虧
2025/5/6 18:15
（中央社記者鍾榮峰台北6日電）中華車和裕日車今天下午公布第1季財報，中華車受「在地化供應鏈合作價值比率」政策影響，MG車款銷售受限，單季獲利年減近5成。裕日車受到車市回檔，業外虧損影響，單季轉虧新台幣1.56億元，每股虧損0.52元。
中華車公布第1季歸屬母公司業主淨利6.29億元，較2024年同期12.52億元減少49.7%，第1季每股基本純益1.15元。
中華車說明，第1季每股純益年減，主要受到「在地化供應鏈合作價值比率」政策影響，使得MG車款銷售受限，目前已逐步恢復。
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中華車表示，輕型商用車JS在2024年第4季上市後，帶動今年第1季銷售輛數較去年同期成長18.1%，中華車持續增加研發智慧化與電動車領域，以及整車關鍵技術。
產業人士指出，裕日車首季營運受到整體車市景氣回檔影響，本業部分進口車停售，以及台灣車市競爭激烈，影響營收表現，加上業外部分虧損，主要是中國電動車市場競爭激烈，影響東風日產銷售降低。展望第2季，產業人士預期，第2季起裕日車銷售可相對正向。（編輯：張均懋）1140506
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