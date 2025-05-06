陳乃榮一手包辦新輯 放閃老婆賴琳恩曝有「女兒」

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（中央社記者陳怡璇台北6日電）歌手陳乃榮以新專輯 Whisper回歸，一手包辦創作，除了將辦專輯演唱會，也隔空放閃老婆賴琳恩「謝謝妳讓生活變得更美好」，兩人的「女兒」米克斯Liz讓他們有狗萬事足。

陳乃榮推出創作專輯Whisper，包辦詞曲、編曲、演唱及製作，主打歌「一起散步吧」以鋼琴與歌聲交織出濃濃情感，喚起大家對童年與純真時光的回憶；MV則從市區一路拍到北海岸，「就像人生的旅程，一步一腳印，走過每個重要片刻。」整張專輯探討愛情、親情與自愛的連結，描繪人生不同階段的情感交織。

陳乃榮與賴琳恩結婚8年，他無預警透露夫妻倆有個「1歲半女兒」，是1隻白色米克斯Liz，「我們現在兩人世界加上狗狗，過得非常幸福」。夫婦協議不生小孩，長輩更沒施加壓力，目前有狗萬事足。

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賴琳恩今天送上驚喜禮物，陳乃榮甜蜜笑說：「雖然世界並不完美，但謝謝妳讓生活變得更美好。」而賴琳恩最喜歡的作品是「如果沒有你，我想我已經陣亡了」，應該是歌詞緣故。陳乃榮感謝老婆不離不棄、始終陪在身旁，喊話「要多珍惜身邊愛你的人」。

陳乃榮也宣布將於6月22日晚間7時在NUZONE舉辦Whisper專輯演唱會，並推出限量實體專輯，僅於演唱會現場販售，邀粉絲一起感受音樂裡的低語與真摯情感。（編輯：張雅淨）1140506