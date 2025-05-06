台中無照男酒駕撞男大生不治肇逃起訴 國民法庭審理

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（中央社記者蘇木春台中6日電）吳姓男子今年3月間到台中某KTV聚會飲酒後，凌晨無照開車行經西屯區一處路口，闖紅燈撞上騎機車陳姓男大生後逃逸，警方循線逮人將他送辦；中檢偵辦後今天依公共危險罪嫌將吳男起訴。

依據台中地檢起訴書指出，23歲吳姓男子於民國114年3月8日凌晨0時多，先與友人到台中西屯區某KTV聚會飲酒，結束後同日凌晨3時搭計程車到西屯區某汽車旅館。

吳男於同日凌晨3時42分到達汽車旅館後，無照駕駛1輛廂型車準備返家，他在行經西屯區黎明路三段與凱旋路口時，闖越路口紅燈號誌，撞上22歲陳姓男大生騎乘機車，致陳男倒地受有頭部外傷合併顱內出血等傷害。

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吳男肇事後未報案，立即開車逃離現場，陳男雖經送醫急救，仍因創傷性休克傷重不治；警方獲報循線查獲吳男，經呼氣酒測值每公升達0.37毫克。

全案經檢方偵辦後，依據證人證詞、相驗報告與現場圖等證據，今天依公共危險罪嫌將吳男起訴，全案將由台中地院國民法庭審理。（編輯：陳仁華）1140506