紐時：芬太尼可能為美中關稅戰打開僵局

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（中央社台北6日電）美中關稅戰正酣，中國傳出有意藉美國總統川普在意的芬太尼問題打開僵局。美媒報導直指，這是中方「能保住面子的讓步方式」，有中國學者更直言，芬太尼「只是個政治問題」，只要有誠意，「瞬間就能解決」。

紐約時報今天以「中美貿易僵局的潛在突破口：芬太尼」為題報導指出，對中國來說，再次提出採取更多措施進一步遏制芬太尼（Fentynol）及其製造原料的流通，或許不失為一個打開美中關稅戰僵局的選擇。而報導並以「習近平的親信」一詞，形容外傳可能領軍赴美談判芬太尼問題的中國國務委員兼公安部長王小洪。

報導指出，多年來，中國一直將芬太尼問題作為美中關係的籌碼。而川普（Donald Trump）今年1月回任美國總統後，便以中國防治芬太尼不力為由，分別在2月和3月各對中國加徵10%關稅。

在川普祭出「對等關稅」引發美中關稅戰後，儘管兩國立場強硬，但有跡象顯示，雙方或許都在尋找一種方法，緩和這場預料會拖累兩國及全球經濟成長的貿易戰。而重新回到芬太尼問題上可能是打破僵局的一種方式。

根據報導，一名與中國官員交談過的知情人士透露，中國正在考慮提議，深化與美國在打擊芬太尼流入美國方面的合作，這包括派遣中國最高安全官員前往華盛頓，為貿易談判打破僵局，並為兩國同時降低關稅「鋪平道路」，而這是中方一種「能保住面子的讓步方式」。

這名知情人士說，為表明中國的「誠意」，北京已指派中國公安部長、中共總書記「習近平的親信」王小洪負責與美國就芬太尼問題展開談判。報導提到，王小洪與習近平的交情至少可追溯到1990年代，當時王小洪是福建省福州市公安局副局長，而習近平是中共福州市委書記。

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報導指出，中國單方面提出採取更多措施因應芬太尼問題，是中國一個「細微的轉變」。最近幾個月，中國一再表示願在芬太尼問題上與美國合作，但前提是不因關稅壓力而被迫合作。

中國國際關係學者沈丁立對此表示，中國有能力杜絕芬太尼貿易，在管控方面，中國是世界上最有成效的國家之一。他並強調，芬太尼問題「從來都不是一個無法解決的技術問題」，「這只是一個政治問題，只要有誠意，瞬間就能解決」。（編輯：邱國強/陳鎧妤）1140506