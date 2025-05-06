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海外藝人接力 韓Red Velvet小分隊、泰百合CP將訪台

2025/5/6 18:34
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（中央社記者王心妤台北6日電）韓國女團Red Velvet小分隊IRENE & SEULGI將首度以小分隊之姿於8月3日來台開唱；還有泰國百合劇（GL劇）「我們的秘密」女主角Ling與Orm將於6月7日來台跟粉絲見面。

根據主辦單位資料，Red Velvet上次來台舉辦專場演唱會已是2018年，這次則是小分隊首度來台開唱，帶來IRENE & SEULGI的代表作品，還有福利將送給粉絲，門票預計5月17日上午10時開賣。

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泰國演員Ling與Orm也將來台，她們主演的「我們的秘密」當年在泰國Netflix播出後奪下收視第1，兩人好感情也延伸到戲外，Ling曾說：「我和Orm在一起時，處於一個舒適和安全的狀態，這也是另一種形式的愛。」

Ling與Orm曾於去年底來台舉辦見面會，這次再度來台，將近距離跟粉絲見面，門票預計5月10日下午3時開賣。（編輯：張雅淨）1140506

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