基隆愛嶼搖滾音樂祭 40組樂團3大舞台24日開唱

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（中央社記者王朝鈺基隆6日電）「2025愛嶼搖滾音樂祭」將於24日、25日在基隆國門廣場登場，今年從雙舞台升級為3舞台，邀請金曲獎最佳樂團「宇宙人」等40組樂團輪番演出，讓民眾從白天嗨到夜晚。

主辦單位基隆市府文化觀光局今天舉辦活動記者會，邀請「Traveller旅人」樂團帶來精彩演出，更請到金屬大團「固定客」出席，為即將到來的音樂祭暖身。

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文觀局指出，24日將由「宇宙人」擔任壓軸，集結「溫室雜草」和「固定客」及「公館青少年」等樂團帶來精彩演出，25日則由超人氣樂團「怕胖團」擔任壓軸卡司，並集結「傻子與白痴」和「甜約翰」及「福夢」等28組人氣樂團，加上全國樂團徵選10組，校際音樂大賽優勝前3名及基隆特別獎，共計42組樂團，在3大舞台帶來精彩表演。

副市長邱佩琳表示，為發掘好聲音，今年規劃全國樂團徵選大賽及校際音樂大賽，全國樂團徵選大賽樂團入選者，將邀請於「2025愛嶼搖滾音樂祭」演出。入圍校際音樂大賽決賽的樂團，也將在11日於基隆必應創造展演空間舉辦決選，優勝者將獲得獎金及愛嶼搖滾音樂祭的演出機會。（編輯：張銘坤）1140506