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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄國閱兵在即 多座機場因無人機攻擊實施交管

2025/5/6 15:56
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（中央社莫斯科6日綜合外電報導）在俄羅斯首都莫斯科即將在幾天後舉辦閱兵式之際，俄國當局表示，由於遭到無人機攻擊，俄羅斯十多座機場必須實施交通管制，包含莫斯科的機場。

法新社報導，俄羅斯當局說，共19架無人機在莫斯科周遭被擊落。莫斯科將在5月9日舉辦紀念二次大戰結束的活動，數位其他國家領袖屆時將出席當天的閱兵式，並聆聽俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）演說。

俄羅斯新聞媒體引述俄羅斯聯邦航空運輸局（Federal Air Transport Agency）報導，莫斯科4座機場實施飛行管制，不過當地主要機場「謝瑞米提耶佛機場」（Sheremetyevo Airport）幾乎沒受影響。

伏爾加格勒（Volgograd）與下諾佛哥羅（Nizhny Novgorod）等其他城市的機場也受到影響。

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佛洛尼斯（Voronezh）與本沙（Penza）的州長表示，分別攔截18與10架烏克蘭無人機，並未造成人員傷亡。

在庫斯克（Kursk）地區，代理州長金希提恩（Alexander Khinshtein）表示，里斯克（Rylsk）一處變電所昨天深夜遇襲，導致2名青少年受傷。（譯者：楊惟敬/核稿：陳政一）1140506

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