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立委要郭智輝出示餐會自費發票 卓榮泰：必須查清楚

2025/5/6 17:16（5/6 17:26 更新）
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週刊報導經濟部長郭智輝設宴辦在妻兒旗下餐廳，爆涉圖利老東家崇越集團。行政院長卓榮泰6日在立法院受訪說，郭智輝已對外說明，如果還有疑義，「請郭部長再度說明」。中央社記者王飛華攝 114年5月6日
週刊報導經濟部長郭智輝設宴辦在妻兒旗下餐廳，爆涉圖利老東家崇越集團。行政院長卓榮泰6日在立法院受訪說，郭智輝已對外說明，如果還有疑義，「請郭部長再度說明」。中央社記者王飛華攝 114年5月6日
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（中央社記者陳俊華台北6日電）週刊報導經濟部長郭智輝設宴辦在妻兒旗下餐廳，遭疑圖利崇越；經濟部部長室表示，餐費由郭智輝本人負擔。立委要求，郭智輝應出示發票釐清真相；行政院長卓榮泰說，會再花時間證實郭智輝的講法是真的，這必須要查清楚。

鏡週刊報導，經濟部設宴辦在妻兒旗下餐廳，爆郭智輝圖利崇越。經濟部部長室表示，餐敘活動餐費均由郭智輝本人自行負擔，並強調郭智輝從政以來一向嚴守行政中立與利益迴避原則，並未支用公務預算或涉及資源濫用。

立法院會今天繼續進行施政總質詢。民眾黨立委林國成說，郭智輝是用公費還是自掏腰包都講不清楚，如果是自己出錢就拿出發票來講清楚，要求卓榮泰釐清這件事。

卓榮泰表示，據週刊報導，郭智輝已對外說明，如果餐會費用是郭智輝自己支應的話，就沒什麼特別問題；他上午嘗試與郭智輝聯繫過，他會再花時間證實郭智輝的講法是真的，「這必須要查清楚」。林國成說，去留問題他不在乎，但要把真相查出來。

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另外，國民黨立委賴士葆質詢時說，他雖然對郭智輝很有意見，但如果郭智輝是自己出錢宴客，不管在哪裡請都無可厚非，要還郭智輝清白；但若郭智輝拿的是公帳，就有違官箴。

賴士葆表示，郭智輝就把發票拿出來給大家看，抬頭是不是空白的，如果刷卡更好，一拿出來就一槍斃命，不用解釋這麼多；如果是經濟部的發票，問題就大條了。卓榮泰說，郭智輝已經對外說明，如果外界還有疑慮，就再說明清楚。（編輯：林興盟）1140506

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