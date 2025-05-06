郭智輝遭爆圖利 卓榮泰：若有疑義請他再度說明

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（中央社記者王揚宇台北6日電）週刊報導經濟部設宴辦在妻兒旗下餐廳，爆經濟部長郭智輝涉圖利崇越。行政院長卓榮泰今天受訪說，郭智輝已對外說明，如果還有疑義，「請郭部長再度說明」。

週刊報導經濟部設宴辦在妻兒旗下餐廳，爆郭智輝圖利崇越。經濟部部長室表示，餐敘活動餐費均由郭智輝本人自行負擔，並強調郭智輝從政以來一向嚴守行政中立與利益迴避原則，並未支用公務預算或涉及資源濫用。

立法院會今天進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，針對現在傳出內閣改組消息，週刊又爆郭智輝頻繁邀公務對象赴崇越集團旗下餐廳用餐開會，涉嫌圖利，是否請郭智輝走人等議題，作相關說明。

卓榮泰表示，所有的部會在過去一個月以來，面對國際關稅的貿易情勢轉變，盡心盡力，現在也希望能集中所有力量，向立法院爭取因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案及其特別預算，這個時候內閣團隊還是精誠團結。

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卓榮泰指出，郭智輝已對外說明整個過程跟經費使用，如果有疑義，請郭智輝再度說明。

媒體也問到，近期平埔族群呼籲相關原民身分法院版草案趕緊送出。卓榮泰表示，草案內容已在做最後的收斂及文字修整，也會按照憲判意旨，在今年10月完成所有立法程序。（編輯：蘇龍麒）1140506