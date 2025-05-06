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接受郭智輝款宴？AIT：檢視美台經貿連結嚴守倫理

2025/5/6 20:47
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（中央社記者楊堯茹台北6日電）週刊報導經濟部長郭智輝宴請美國在台協會（AIT）代表，花費估逾新台幣22萬元。AIT今天回應，AIT處長谷立言4月28日與經濟部官員共進晚餐，檢視美台經貿連結近期進展，並強調AIT人員皆嚴守倫理準則。

鏡週刊今天報導，接獲爆料指郭智輝頻繁邀公務對象及下屬赴老東家崇越集團旗下的餐廳用餐、開會，甚至形容該餐廳為「郭部長家開的私廚」，近日更直擊，郭以經濟部名義邀宴AIT代表，地點同樣選在該餐廳，整場花費含伴手禮估逾新台幣22萬元，3天內又二度直擊郭再度前往該餐廳用餐。

對此，AIT一位發言人晚間回覆中央社提問表示，AIT處長谷立言（Raymond Greene）及AIT人員，於4月28日與郭智輝和部內官員共進晚餐，席間檢視近期在強化美台貿易與投資連結，以及經濟外交合作推動等面向的進展，藉此促進廣泛合作以提升美國與台灣的共享經貿利益。

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AIT發言人強調，AIT人員皆嚴守美國國務院規定與聯邦法律所要求的嚴格餐飲與禮品倫理準則。

經濟部部長室今天上午表示，餐敘活動餐費均由郭智輝本人自行負擔，並強調郭智輝從政以來一向嚴守行政中立與利益迴避原則，並未支用公務預算或涉及資源濫用。（編輯：張若瑤）1140506

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