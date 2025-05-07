駁餐宴圖利 郭智輝：坦蕩蕩不求官、指控要提證據

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北7日電）經濟部長郭智輝近日因餐宴引發圖利崇越爭議，他今天強調，「我坦蕩蕩、也不求官」，只是受國家栽培這麼久，有機會為國家做點事，因此盡力而為；被問及是否捲入綠營內鬥風暴，他則說，對於外界猜測不予回應。

週刊報導經濟部設宴辦在郭智輝妻兒旗下餐廳，指圖利崇越。經濟部部長室表示，餐敘活動餐費均由郭智輝自行負擔，並強調郭智輝從政以來一向嚴守行政中立與利益迴避原則，並未支用公務預算或涉及資源濫用。

郭智輝今天出席「台日半導體科技促進會」成立大會，會前接受媒體訪問還原此事表示，美國Select USA是AIT年度重要活動，由貿易署和AIT共同推動，今年台灣將派出500多人赴美參與此活動，為感謝貿易署員工努力與AIT官員的合作，因此舉辦這場交流會，出席者約50幾位。

郭智輝指出，餐廳位在台大校園，是以健康食品為主，也是他常去的餐廳，當然也不是招待所。

針對假公濟私疑雲，他說，經濟部已清楚聲明，會計單位沒有這筆費用；他強調，個人進入公務部門服務，是希望為國家、人民做事，媒體所報導的餐敘也是為促進政府與美方溝通，盼藉此協助台灣產業。

郭智輝指出，無論餐敘費用或伴手禮，都沒有使用公帑，經濟部已清楚說明，若還有立委、媒體指控他有圖利嫌疑，「請提出證據」，在此之前不再回應任何指控，國家還有很多重要事情需要關心、處理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

針對東岸風電開發被藍委指控背後為崇越子公司，郭智輝表示，無論是崇越子公司或崇越事務，他在5年前就已不管，因此對此指控非常訝異，此議題立法院經委會也質詢過，東岸風電開發若縣府不同意，經濟部也不會通過。

至於內閣改組有無接到消息，他說，昨天行政院發言人李慧芝已說沒有這回事。（編輯：翟思嘉）1140507