香港金管局預期港幣仍有需求 資金持續流入

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（中央社記者張謙香港6日電）香港金融管理局今天預期，市場對港幣的需求將會持續。目前官方已向市場注入港幣1166億元（約新台幣4522億元）左右的資金，以穩定港幣匯率。

金管局總裁余偉文下午向媒體說明近期外資流入的情況。

他說，最近金管局已向市場注資港幣1166億元左右，以穩定港幣匯率。近日外資流入香港，原因之一是港股暢旺，加上首次公開募股（IPO）活動多，外資流入香港後需要兌換港幣。

其次，之前炒作港幣的外資盤平倉，以逃避風險。除了港幣外，這些外資在亞洲其他金融市場也進行平倉，令區內不少貨幣升值。

余偉文預期，市場對港幣的需求將會持續。

外資最近持續流入香港，觸動港幣兌美元的聯繫匯率機制，金管局因而在過去5天先後3次進場干預。

繼2日及5日之後，金管局今天再度向市場注資605.43億元，以維持匯率穩定。在此前的兩次，金管局先後注資465.39億元及95.32億元。

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金管局最新一次干預港幣匯率，已是2020年的事。

1983年，中國和英國就香港前途問題進行談判後，香港人心浮動，港幣貶值。為了穩定市場，港府實行聯繫匯率制度，即港幣與美元掛鉤，1美元兌港幣只能在7.75至7.85元之間浮動，一旦觸及上限或下限，金管局就會進場干預。（編輯：吳柏緯）1140506