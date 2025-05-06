宋芸樺美國文化衝擊 收2.8萬元停車罰單

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（中央社記者王心妤台北6日電）擔任台北電影節大使的宋芸樺今天表示，去年底赴美國長住，返台工作後沒有收假症候群的不耐心情，不過在美期間收到約新台幣2萬8千元的停車罰單，讓她感受到文化衝擊。

第27屆台北電影節今天舉辦影展大使暨影展廣告發布記者會，宋芸樺與導演林君陽出席。

宋芸樺表示，大約在4年多前，發現演藝工作有被困住的感覺，甚至萌生退休念頭，隨著演戲越久也越害怕犯錯，但明明剛出道時，因不理解怎麼做才是對的或是錯誤，反倒能全力表現；去年底搬去洛杉磯長住後，理解到犯錯其實不是太嚴重的事，也讓心結被解開。

宋芸樺也笑說，去美國被開了張約2萬8千元的停車罰單，感受到文化衝擊，理解到以後別隨便路邊停車。

宋芸樺日前在社群平台分享參加美國科切拉音樂節的照片，她表示，玩得很開心，現場也感受到美麗沒有固定的標準，「每個人可有不一樣的個性或是樣子，我就這樣的看著每個人。」

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她也透露被女神卡卡（Lady Gaga）的演出感動，「那表演就是藝術品，像是摧毀過去的自己，看完非常有共鳴，因為我可能有些人生片段，會想像膠卷一樣剪掉，但女神卡卡用這樣的方式展現脆弱的一面。」

林君陽表示，創作的意義往往都是在觀眾的眼淚跟笑聲中被重新定義，此次想從大使的視角出發，以偽紀錄片方式呈現，捕捉影人與觀眾在電影面前最真實的瞬間。宋芸樺則笑說：「這可能是我演出最少、壓力卻最大的一次。」（編輯：吳素柔）1140506