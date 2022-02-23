日本直木賞作家今村翔吾憶過往 決定接手快倒閉書店

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日本作家今村翔吾因接手一間快倒閉書店獲當地政府贈予「書店大使」稱號。（共同社）

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（中央社東京23日綜合外電報導）今年一月剛獲日本第166屆直木賞（直木獎）的37歲作家今村翔吾，因接手一間快倒閉書店獲當地政府贈予「書店大使」稱號，而讓他下定決心接手書店的原因，跟他的過往有關。

日本讀賣新聞報導，因接手書店，今村翔吾前往大阪府箕面市政府拜會市長上島一彥。

這間書店位於箕面市內，今村因緣際會接手書店，獲箕面市政府贈予「書店大使」稱號；今村表示，能做的事都將全力以赴，允諾將協助箕面市的宣傳等活動。

今村是京都府木津川市人，雖然從未造訪過箕面市，但從友人得知書店有意頂讓，讓他做出接手書店的決定。

對書店經營仍感迷惑的今村，在一個下雨天前往這間書店進行事前探訪，看到一個小學女童跟祖母到書店買東西，勾起自己曾跟祖父到過街頭書店的回憶，堅定了經營書店的決心。

談到對街頭書店的想法，今村說，這是跟自己「命運中的一本書」相遇的重要場所。他說，箕面市的街道充滿復古懷舊氛圍，跟街頭書店非常合。

上島說，願意選擇這裡經營書店，只有感謝可以言喻；今村說，為了孩童及年輕人，能做的事都會盡量去做，有任何幫得上忙的部分都可以跟他說。

福島民報日前報導，今村談到接手面臨倒閉危機書店時曾說，「書可以改變人生，我想報答這份恩情」。

今村還說，「有人拚命守護著應該留給未來的東西」；國家為活化地方推動的「數位田園都市」，實體書店的存在不可或缺。

日本新聞網站Lmaga.jp日前報導，今村接手的這家書店鄰近箕面車站，在2021年11月1日重新開幕。出手相救的今村成為書店社長，當時的他尚未獲直木賞殊榮。

這家書店1967年創業，曾走過風光時期；但隨著出版界榮景不再，業績也愈來愈差。

從友人口中得知這家書店即將歇業，今村說，「如果我小時候沒有在書店看到池波正太郎的小說，也許現在就不會成為作家」。

今村認為，書店是連結重要緣分的珍貴「街頭基礎設施」，不能夠消失。

因此，他在2021年4月下定接手決心，將店面收購後置於自己的事務所下，開始進行內部裝修重新出發。今村說，「目標是希望能成為在地持續百年的書店」。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1110223