李琴峰新作北極星灑落之夜 刻畫同志悲苦與希望

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（中央社台北14日電）台灣首位獲得日本芥川獎的作家李琴峰，最新作品「北極星灑落之夜」中文版今天在台發行，該書以日文書寫，去年獲得日本文化廳「藝術選獎文部科學大臣新人獎」，中譯本由李琴峰親自翻譯。

李琴峰本人特別透過臉書發布這項訊息，同時表示「書中同時收錄陳雪老師寫的推薦序，以及由我為繁體中文版特別撰寫的繁體中文版後記。啊當然啦，繁體中文版也是我自己翻譯的喔。還請大家多多捧場啦。」

李琴峰目前旅居日本，專職寫作及翻譯工作，2017年以「獨舞」獲選日本第60屆群像新人文學獎優秀作，2019年以「倒數五秒月牙」入圍第161屆日本芥川獎，2021年以「彼岸花盛開之島」獲得第165屆日本芥川獎。

根據尖端出版發布新聞稿，李琴峰最新作品「北極星灑落之夜」以一間位於「新宿二丁目」的女同志酒吧Polaris為舞台，收錄7個系列短篇，如北斗七星互相串聯，寫出7段姿彩各異的人生。

「藝術選獎文部科學大臣新人獎」評審認為，「李琴峰透過聚集在這間酒吧裡的人們，以『複數型』的型態寫出了強烈而深刻的愛的形式。我們今天對於所謂性少數族群，依舊常以『正常』或『異常』的觀點予以劃分，『北極星灑落之夜』寫出了為這種區分所苦的年輕人的故事，既悲痛，卻又充滿了連帶與變化的希望。」

評審進一步指出，「作者來自台灣，以其強勁筆力，為往往具有內向傾向的當代日本小說帶來了清新的風氣，這部作品如同珠玉，值得獲獎。」

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另一位享譽日本的台裔作家東山彰良，也為這本書具名推薦，並指出李琴峰的小說展現「無以命名的情感與認同，擁抱自身本真樣貌的美麗與孤寂。搖擺於眷戀與未來之間，為尋求剎那的救贖，她們逐漸融入新宿二丁目這個聖域。」

作家陳雪則為本書作序，表示李琴峰借用台灣特殊的同志文化與社會運動經驗，加上日本特有的酒吧文化，寫出屬於她自己的小說，「她的小說使得新宿二丁目的酒吧不再只屬於日本，不只屬於當下，更能穿越時空，一直長存。」（編輯：張雅淨）1110214