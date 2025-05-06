緯穎：赴美設廠成本高昂 工廠自動化成必然趨勢

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（中央社記者潘智義台北6日電）雲端資料中心資訊電子設備廠緯穎董事長洪麗寗今天表示，雖然美國目前未對墨西哥加徵關稅，但面對關稅、匯率等不確定因素仍需未雨綢繆，布局美國本土產能，因應「美國製造」需求；不過，美國勞力成本高昂，工廠自動化成為必然趨勢。

2025年台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）今天舉行首場論壇AI NEXT Forum，洪麗寗以AI算力重塑全球產業格局為題演講，她指出，美國總統川普的美國製造政策恐勢在必行，先在美國設廠，做好這道保險，建構具彈性、軔性的生產機制；不過，在美國生產真的很貴，勞力成本高昂，透過工廠自動化節省成本成為必然趨勢。

洪麗寗坦言，1、2月就規劃在美國設廠，近期董事會正式決議到美國德州設廠，具體地點靠近美墨邊界。

她指出，墨西哥廠主要出貨美洲市場，占總出貨量約7成，已經做了約10年，交付產品給美國及其他美洲國家；亞洲交付中心原本在廣州附近，但已轉到馬來西亞的柔佛州，負責亞洲客戶。

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洪麗寗說，既然決定到美國設廠，面對勞力成本高昂的狀況，自動化成為很好的節省成本方法。

緯穎表示，客戶多為雲端服務供應商（CSP），業者法說會多預期2025年資料中心需求將持續成長，因此看好伺服器、AI算力需求，帶動電力、散熱市場商機，特別是水冷式散熱方案。（編輯：林家嫻）1140506