楊子儀「寶島西米樂」嘆縫紉難 何宜珊成功救場

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（中央社記者陳怡璇台北6日電）台視8點檔「寶島西米樂」描繪台灣第一位女西裝師的故事，演員楊子儀本來對拿針線信心滿滿，後來大呼做西裝不易，演員何宜珊以縫紉技巧救場成功，笑說課沒白上。

台視8點檔新劇「寶島西米樂」描繪50、60年代西裝師傅的故事，楊子儀飾演何宜珊的父親「照清」，早年因故失蹤，女兒「春燕」一肩擔起父親尚未完成的西裝夢，立志成為台灣第一位女西裝師。

由於劇情設定，楊子儀僅透過「回憶」現身，與成年後的何宜珊無緣相見，因此何宜珊特地在楊子儀拍攝當天探班，她笑說：「我來看看我的『回憶』，感受一下父女倆是如何互動。」這次探班不僅讓何宜珊「父女團圓」，也意外成為現場「縫紉指導」。

楊子儀談到縫紉，自信表示，「以前家政課縫過娃娃，基礎概念還是有的。」但拿起針線才發現做西裝與縫娃娃根本是兩回事，幸好何宜珊先前上過劇組安排的裁縫課，馬上手把手指導他縫紉及使用「頂針」的正確手勢。

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楊子儀劇中的女兒瞬間成了老師，他很感謝何宜珊的情義相挺。而楊子儀對自己要求高，希望縫紉作品在鏡頭下都完美呈現，拍攝時來回拆改，何宜珊則在一旁鼓勵：「子儀哥縫得很好，整齊度和間距都抓得很好，畫面很漂亮。我其實稍微提一下，他就完全懂了，很厲害。」

何宜珊當天不僅擔任「縫紉指導」，還臨時幫劇組畫紙樣，最有成就感的是，飾演她小時候的演員竟以為她是專業裁縫師，何宜珊謙虛笑說：「之前劇組的課沒有白上。」（編輯：張雅淨）1140506