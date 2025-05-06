加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

陽信盃青少棒台中市採速度戰 團隊9盜搶勝晉4強

2025/5/6 17:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯新北6日電）陽信銀行盃全國青少棒賽台中市隊今天在勝部冠軍戰採速度戰，團隊跑出9盜，以7比5擊敗台南市晉級4強；明天敗部冠軍戰台南與新北市交手、屏東縣與高雄市交手，勝隊晉級4強。

114年陽信銀行盃全國青少棒賽台中市隊今天與台南市隊交手，兩隊比賽前半段攻勢往來，台南市1局上先馳得點，台中市1局下靠著內野安打、盜壘、觸身球保送、失誤、暴投、滾地球跑回2分，2局下靠著林子皓適時安打取得3比1領先。

台南市隊3局上攻下2分、扳平比數，台中市隊3局下再起攻勢，抓準對方投手控球有狀況，選到3次四壞保送攻占滿壘，松杰宇清壘二壘打、一棒3分幫助球隊要回領先，台南市隊4局上再追2分，台中市隊6局下靠著保送、盜壘、投手犯規再添1分保險分。

台中市隊今天屢屢發動盜壘攻勢，團隊安打數7支，跑出9次盜壘成功，2棒陳恩單場敲2安、跑出4次盜壘成功；全勝平擔任先發投手投2.1局失3分、無關勝敗，勝投為中繼投手龔永仁。

google news透過 Google News追蹤中央社

台中市隊搶勝、晉級4強，另外一場分組勝部冠軍戰台東縣隊以6比3擊敗高雄市隊、晉級4強。

新北市隊今天敗部以8比1擊敗彰化縣隊，明天敗部冠軍戰將與台南市隊交手；屏東縣隊今天敗部賽事以4比2擊敗台北市隊，明天將與高雄市隊交手，兩場比賽勝隊取得4強門票。（編輯：陳仁華）1140506

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：