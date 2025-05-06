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群電首季每股賺1.01元 看第2季急單效應動能回溫

2025/5/6 15:52
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（中央社記者曾仁凱台北6日電）群電今天公布第1季財報，營收新台幣84.42億元，季減14.5%，年增4.9%；歸屬母公司淨利4.03億元，季減53.2%，比去年同期縮水40.8%，每股稅後純益1.01元，創下近5年新低。

展望後市，群電看好對等關稅寬限期的急單效應，第2季營運動能將明顯回溫。

群電也公布4月營收29.91億元，月減1.58%，年增14.69%；前4月累計營收114.33億元，年增7.31%。

群電主管說明第1季營運表現，受到輝達（NVIDIA）RTX50系列晶片缺貨影響，高階電競筆電電源產品出貨遞延，致使產品組合未達原先預期，加上業外表現受短期金融市場動盪影響呈現虧損，造成第1季獲利未如預期理想。

不過群電強調，短期影響獲利的不利因素多集中在首季，目前負面影響已趨緩，看好第2季營收及獲利表現可望顯著回溫。

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群電主管指出，由於美國對等關稅90天寬限期，部分客戶輸美急單需求湧現，加上高階電競筆電、伺服器、以及衛星等新電源產品出貨在即，公司營運有望揮別第1季的谷底。

同時，群電智慧低碳解決方案有40億元以上的專案在手，第2季相關營收認列將比第1季成長3至4成。整體而言，群電樂觀看待第2季營收有機會逐月往上，且在多項高值產品帶動下，營收有望挑戰雙位數季增，產品組合也較第1季明顯優化，有助獲利表現。（編輯：楊蘭軒）1140506

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