蕭邦國際鋼琴大賽初賽揭曉 台灣3好手入選

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（中央社記者趙靜瑜台北6日電）第19屆波蘭蕭邦國際鋼琴大賽入選初賽名單，台灣時間今天下午揭曉，台灣共有張凱閔、林灝維與謝維庭3人拿到初賽資格，挑戰這個古典樂壇盛事。

第19屆蕭邦國際鋼琴大賽（Chopin International Piano Competition）初賽5月4日在華沙愛樂廳落幕，由皮奧特‧帕萊奇尼（Piotr Paleczny）教授擔任評審團主席，共選出85名入選初賽；其中預選輪選出66名鋼琴家，他們將在不到5個月後重返華沙，參加第19屆蕭邦國際鋼琴大賽。

另外，有19名參賽者是直接保送進入初賽，這些都是英國里茲鋼琴大賽、邁阿密國際鋼琴大賽、日本濱松國際鋼琴大賽及波蘭華沙的蕭邦全國鋼琴大賽得獎者。

根據第19屆蕭邦國際鋼琴大賽官網，這屆共有來自世界各地的642名鋼琴家報名，其中171名參賽者根據提交的錄音進入預選輪，162名參賽者抵達波蘭華沙參加預選輪比賽，最後來自20個國家的85名參賽者入選初賽。其中人數最多的國家分別是中國、日本和波蘭。

第19屆波蘭蕭邦國際鋼琴大賽將於10月2日起舉行，大賽將從10月3日開始，持續到10月20日。頒獎典禮將於10月21日在華沙國家大劇院舉行，大賽冠軍可獲得金牌及6萬歐元獎金，也將有為期數月的巡迴演奏會，得主們將在歐洲、亞洲、美洲各地音樂廳演出。

值得一提的是，這次負責得獎者國際巡演的德國藝術經紀公司Liu Kotow International Management & Promotion，創辦人是來自台灣的劉又慈與先生格札戈日‧克托夫（Grzegorz Kotow）。

這次衝進初賽的台灣鋼琴家謝維庭跟張凱閔，都是二度擠進初賽。謝維庭出生於1996年，師事張欽全，同時擁有法國國立巴黎高等音樂學院及德國漢諾威音樂學院最高演奏家文憑，曾獲多項國際大賽獎項，2021年參加波蘭國際蕭邦鋼琴大賽晉級至大賽第二輪，目前任教國立台北教育大學音樂學系。

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張凱閔2024年獲英國里茲鋼琴大賽第4獎，逐漸開展音樂路，2021年20歲參加華沙蕭邦鋼琴大賽衝進第一輪，亮眼表現首次獲得國際注目。目前就讀美國新英格蘭音樂學院，今年拿到碩士後，將繼續攻讀更上一階文憑，跟著鄧泰山學習。

林灝維出生於2004年，在台灣師事鍾曉青，曾獲第27屆法國耶比拿城國際鋼琴大賽（The Epinal International Piano Competition）第二名等。目前就讀美國新英格蘭音樂學院，師事亞歷山大‧柯桑蒂亞（Alexander Korsantia）。(編輯：吳素柔)1140506