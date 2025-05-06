新北瑞亭國小鐵炮百合盛開 遊客賞「天使的號角」

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（中央社記者黃旭昇新北6日電）春夏交替之際，是台灣百合綻放季節。北海岸與部分校園百合花況正好，瑞亭國小今天表示，校內鐵砲百合花海齊發燦爛，吸引許多四腳亭炮台健行的國內外遊客欣賞「天使的號角」。

新北市瑞芳區瑞亭國小教務主任劉員池下午接受中央社記者電訪表示，東北角地區的百合約有鐵砲百合、台灣百合兩種。東北角、潮境公園、濱海公路很多鐵炮百合，但風切因素，植株比較低矮。

劉員池表示，校內的鐵炮百合本來散落校園，校方集中在校內的涼亭「瑞亭」前復育，近日盛開，一片雪白。

他說，集中起來就展現「數大便是美」的花海，同時可強化復育主題，結合當地動植物的生態教育，共同見證四角亭淡蘭古道商旅的足跡。

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尤其，學校鄰近四腳亭炮台遺址，許多健行遊客途經瑞亭國小，都被這片雪白的百合花海吸引，繼欣賞「五月雪」油桐花後，續欣賞「天使的號角」鐵炮百合。

觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處以新聞稿表示，白沙灣入口往麟山鼻、富貴角燈塔、金山獅頭山等步道、台電核一、二廠外的台二線路段草坡、野柳地質公園、和平島地質公園，都可看見百合花美麗芳蹤。預估花期可延續至5月中旬，賞花時，宜注意安全並勿踐踏花叢及採摘花朵。（編輯：林恕暉）1140506

新北市瑞芳區瑞亭國小6日表示，校內鐵砲百合花海齊發（圖），花況正好，吸引許多健行的國內外遊客駐足欣賞「天使的號角」。（瑞亭國小教務主任劉員池提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年5月6日

新北市瑞芳區瑞亭國小6日表示，校內鐵砲百合花海齊發（圖），學校鄰近四腳亭炮台遺址，許多健行遊客途經瑞亭國小，都被這片雪白「天使的號角」百合花海吸引。（瑞亭國小教務主任劉員池提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年5月6日

觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處6日表示，北海岸百合花況正佳，白沙灣入口往麟山鼻步道、富貴角燈塔等（圖），都可看見百合花美麗芳蹤。賞花時，宜注意安全並勿踐踏花叢及採摘花朵。（觀光署北觀處提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 114年5月6日