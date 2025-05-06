土石流潛勢溪流增加 農業部強化汛期防災應變

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（中央社記者汪淑芬台北6日電）梅雨季開始，台灣進入汛期。農業部年初公告今年土石流潛勢溪流與大崩塌潛勢區都比去年增加，已強化各項防災應變，盼降低災損。

農業部於1月14日公告，更新全台土石流潛勢溪流及大規模崩塌潛勢區資料，全台土石流潛勢溪流較民國113年增加9條，共達1745條，分布於17縣（市）、159鄉（鎮、市、區）、692村（里）；大規模崩塌潛勢區較113年增加14處，共達79處，分布於12縣（市）、37鄉（鎮、市、區）、59村（里）。

農業部今天發布新聞稿表示，面對汛期挑戰，於治山防災、農田水利、農路林道、農漁畜產業及森林遊樂區等重點領域，各項防汛整備工作已到位，要求所屬機關密切注意天候狀況，即時掌握災情，並落實相關作業程序迅速因應；同時呼籲農漁畜產業加強自主防災準備，以降低災害損失。

農業部指出，目前已培訓土石流防災專員累計4003人，同時督請各縣市政府更新及校核疏散避難計畫及保全住戶名冊，密切協作完成演練與避難整備。

農業部說明，全國超過3萬9000處農田水利設施已完成初、複檢及改善，清淤總長度達401公里、量體逾11萬立方公尺，並備妥抽水機、發電機等緊急應變物資與機具，且全數完成測試，可供後續調度及應變所需。

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農業部也邀集各級政府與公共事業召開漂流木處理整備會議，進行跨區災後漂流木應變實兵演練，確保災後漂流木發生時能立即處理；也請相關單位完成漁港汛期前自主檢查及漁船員上岸避風演練。

另外，農業部也完成372.57公噸倉儲公糧物資減災準備，以及6180公噸冷藏蔬菜購貯，必要時調配釋出，確保供應價量平穩。（編輯：張雅淨）1140506