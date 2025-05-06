陳修將襲警拒捕遭逮解送彰檢 最快傍晚發監執行

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（中央社記者鄭維真彰化6日電）前76行者召集人陳修將虐打女友致死判刑確定，逃亡遭通緝近1年，昨晚陳修將持辣椒水襲警拒捕，彰化警方合力制伏；今天下午將他解送彰化地檢署歸案，最快傍晚發監執行。

陳修將民國110年在彰化埔心鄉某汽車旅館內，徒手毆擊胡姓女友頭部及臉部，並用力抓胡女頭部撞擊地板，使胡女受有腦部多處出血等傷害，引發創傷性休克，送醫不治。

案經彰化地方檢察署檢察官提起公訴，二審法院判處有期徒刑10年10月、113年4月經最高法院駁回上訴而告確定；陳修將應於去年5月31日報到執行，卻拒不到案逃亡，彰檢同年8月2日發布通緝。

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彰化縣警察局刑事警察大隊昨晚在員林市查獲陳修將，並查扣疑似槍彈等物，陳修將於拘捕過程中極度抗拒，以辣椒水攻擊警察，多名員警受傷但仍合力將他制伏。

陳修將今天下午3時20分許解送彰化地檢署，檢方表示，因其另涉槍砲彈藥刀械管制條例、妨害公務等刑事案件，由檢察官進行訊問，並查明有無不適合入監理由，最快傍晚發監執行。（編輯：陳仁華）1140506