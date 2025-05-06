日本上皇明仁疑心肌缺血 住院檢查

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（中央社記者楊明珠東京6日專電）現年91歲的上皇明仁被醫師診斷出很可能有「心肌缺血」的狀況，今天下午住進醫院，接受詳細的心臟檢查。

日本放送協會（NHK）報導，上皇明仁在上皇后美智子的陪同下，下午從位於東京元赤坂的仙洞御所（寓所）搭車出發，車程約15分鐘，於下午3時許抵達位於文京區的東京大學醫學部附屬醫院。

明仁4月中旬在宮內廳醫院接受定期健康檢查，結果顯示可能出現冠狀動脈對心臟肌肉供應血流不足的「心肌缺血」情況。他之後在仙洞御所再次接受檢查，5月4日判斷確實為心肌缺血的可能性很高。

掌管皇室事務的宮內廳表示，上皇明仁目前雖未出現任何自覺症狀，但因醫師診斷後研判他心肌缺血的可能性很高，因此住院接受詳細檢查，可能需要住院幾天。

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明仁於2012年78歲時，被醫師診斷罹患狹心症，接受心臟冠狀動脈繞道手術。2022年7月在東京大學醫院接受心臟核磁共振（MRI）檢查，被診斷出右心衰竭，此後持續接受內科治療，遵守限制水分攝取等醫囑，症狀逐漸改善。

今天是明仁時隔13年再次住進東京大學醫院，也是他2019年卸下日皇位子後首度住院。（編輯：韋樞）1140506