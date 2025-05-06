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北市延吉廢鐵道停車場擬地下化 打造休閒綠廊帶

2025/5/6 18:28（5/6 19:21 更新）
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（中央社記者陳昱婷台北6日電）位於台北捷運國父紀念館站1號出口外，延吉廢鐵道停車場存廢爭論已久，台北市停管處今年初展開評估作業，並在近期通過審議，要將停車場地下化、平面改造為綠色休閒廊帶。

民進黨台北市議員趙怡翔去年提案活化華視大樓前的「延吉廢鐵道停車場」，建議將停車設施地下化，將平面規劃為綠色休閒廊帶。案經台北市議會大會通過後，台北市停車管理工程處今年啟動評估作業。

趙怡翔昨天在臉書發文指出，停管處已召開台北市興建公有路外停車場審議委員會，通過一項範圍約4000坪、從捷運國父紀念館站1號出口直到延吉街口的計畫，要將延吉廢鐵道停車場地下化，並將平面改造為全新的休閒、生活及運動空間。

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停管處透過新聞稿說明，考量此停車場占地廣大，僅做平面停車場土地利用效率低，委員會因此決議以都市縫合為目標來評估改建，委員也在會中建議，除達成都市縫合效益外，還能透過道路路型與行人空間重新設計，美化市容同時落實人本交通理念。

有關改建期程，停管處指出，延吉廢鐵道停車場目前約有88%是國有土地，還須與中央協商土地取得方式及彙整地方意見，接下來將提送台北市市有資產供需整合會議整合市府資源，並預計在年底辦理地區說明會。（編輯：張銘坤）1140506

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三張犁支線鐵道

  • 興建時間：1930年代末期修築完成，總長逾2公里
  • 路徑與用途：聯結的日本陸軍松山倉庫與縱貫鐵路，二次大戰後，日本營區改編為聯勤44兵工廠。起點設有三張犁運轉室，位置約在市民大道、延吉街路口（昔日平交道）旁，途經現存的帶狀停車場，並通過國父紀念館中山公園南側及現今台北市議會大門前
  • 廢止時間：因兵工廠遷至三峽，鐵路全線在1986年7月21日廢止
趙怡翔
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