三張犁支線鐵道變身賞櫻步道 12日開放民眾通行

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國父紀念館透過工程計畫，將「三張犁支線」鐵道打造為賞櫻步道，12日起將開放民眾通行。圖為三張犁支線改造前鐵道樣貌，可見國父紀念館與其遙遙相望，在中山公園內聽到火車隆隆聲也是民眾的回憶。（國父紀念館提供）中央社記者王寶兒傳真 111年3月11日

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（中央社記者王寶兒台北11日電）橫跨國父紀念館中山公園的「三張犁支線」鐵道，曾是鄰近居民最熟悉的風景，鐵路全線在1986年廢止後，國父紀念館透過工程計畫將其打造為賞櫻步道，明天起開放民眾通行。

國父紀念館今天透過新聞稿表示，為改善園區設施及廣場鋪面，並在有限空間內提供無障礙的友善環境，國父紀念館自2016年採分期分區方式進行「跨域加值公共工程計畫」。

計畫第一步就是改造中山公園景觀。其中，大眾懷念的三張犁支線，歷經工程團隊1年來的努力，明天將首次向民眾呈現改造結果。

三張犁支線鐵道於1930年代末期修築完成，總長逾2公里，用以聯結當時的日本陸軍松山倉庫與縱貫鐵路，起點設有三張犁運轉室，並通過國父紀念館中山公園南側及現今台北市議會大門前。

二次大戰後，日本營區改編為聯勤44兵工廠，其後因兵工廠遷至三峽，鐵路全線就在1986年7月21日廢止。而過去只要站在國父紀念館的台階上，就能觀賞到列車緩緩駛過，帶給老一輩附近居民深刻的印象。

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國父紀念館表示，這次景觀改造以回復已故建築師王大閎半世紀前的原始設計為原則。為傳承歷史記憶，設計構想將寬約5公尺的路面改造為防滑的露骨材地坪，並以深灰色系高壓磚飾帶，界定鐵道舊址及寬度106.7公分的原軌距，重新建構三張犁支線意象。

為方便居民及遊客可自在進入園區，國父紀念館也新增2處出入口，同時拆除兩側既有白色矮墩、清整兩側灌木，將舊鐵道塑造成賞櫻步道，並設置矮靠背座椅，提供民眾休憩使用。（編輯：陳政偉）1110311