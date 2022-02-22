台鐵鳴日廚房餐車3/30上路 移動五星餐廳新體驗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台鐵「鳴日廚房」餐車將於3月30日試營運，首波與晶華酒店合作，運用列車路線沿途的在地食材，如蘭陽金柑、刺蔥、櫻桃鴨等都將入菜，還可品嚐蘇澳漁港新鮮漁獲，吃到花蓮紫心地瓜泥製作的拉麵瀑布創意甜點。（雄獅旅遊提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年2月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北22日電）台鐵美學觀光列車「鳴日號」上路已滿週年，五星服務獲好評，取得經營權的雄獅旅遊今天宣布，3月30日推出「鳴日廚房」餐車，讓旅客享受移動的五星餐廳旅遊新體驗。

雄獅旅遊發布新聞稿，鳴日號列車服務再升級，為提供頂級創新體驗，雄獅旅遊以「移動的五星餐廳」為概念，歷經一年籌劃、比照國際觀光列車規格打造，正式推出「鳴日廚房」餐車服務，將於3月30日試營運，今天起於雄獅旅遊官網開放預購。

雄獅旅遊說，首波「鳴日廚房」與晶華國際酒店集團合作，推出「鳴日廚房 菁華饗宴」，運用列車路線沿途的在地食材，如蘭陽金柑、刺蔥、櫻桃鴨等都將入菜，佐以深具巧思的上菜時序，旅客可以邊欣賞龜山島蔚藍海景，邊品嚐蘇澳漁港新鮮漁獲，抵達花蓮時還能吃到紫心地瓜泥製作的拉麵瀑布創意甜點。

雄獅集團品牌策略總經理游國珍表示，「鳴日廚房」不僅是鳴日號的全新嘗試，也是國內鐵道旅遊首次將五星飯店餐飲服務搬上移動的列車，設計及服務安排皆向國際觀光列車規格看齊，無論在餐點搭配、服務流程、杯盤選用等，皆經過反覆測試才完成。

游國珍說，「鳴日廚房」餐車以列車窗景為題，讓旅客在移動過程飽覽鐵道風光的同時，還能從餐盤中感受在地多元的風土魅力，更期盼將鳴日號打造成為台灣意象的代表，提升台灣在國際觀光領域的價值。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

雄獅旅遊介紹，「鳴日廚房」分別增設1節備餐車廂和2節用餐車廂，用餐車廂分別可容納28人和26人，內部由柏成設計操刀，融合東西方設計風格，展現靜謐優雅的低調奢華美學，不論是台灣元素的竹編餐椅，或是呼應鐵道主題、可隨意揉捏塑形的鐵製藝術燈等，都極具特色。光線明暗的規劃也別出心裁，沉穩的環境氛圍完美襯托料理，盤中食物色澤顯得更加明亮。

「鳴日號」未來將採觀光列車與「鳴日廚房」餐車兩種不同編組規劃遊程，其中「鳴日廚房」試營運階段，主打1日和2日花東行程，1日遊程規劃前往花蓮，去程在列車上享用美味午餐，並在特殊路段緩行，欣賞龜山島、清水斷崖絕景；回程則是享用以鴨賞、三星蔥、包心粉圓等宜蘭特產製成的甜點套餐；2日遊將尋訪台東，除了在列車上享用午餐外，回程特別提供日式料理，並於龜山島緩行路段安排輕鬆微醺時光增添出遊回憶。（編輯：陳政偉）1110222