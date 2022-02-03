嘉義竹崎車站將成閃亮景點 媲美奮起湖

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣3日電）嘉義縣定古蹟竹崎車站，去年11月底整修完工，有著迷人的蒂芙尼藍色調，地方民眾期待發展媲美奮起湖；阿里山林鐵及文資處說，待周遭環境整理完成，竹崎車站會成閃亮景點。

竹崎車站相隔60餘年後重新整修，耗費新台幣4500萬元，用原材料、原工法修復，把竹崎站最有特色的「地磅站、三角線、加煤台」全都整理好，外觀呈現「蒂芙尼藍」的亮麗色調，阿里山林鐵及文資處長黃妙修形容，是值得漫步的地方。

在地人對竹崎車站懷抱期待，嘉義縣議員何子凡告訴中央社記者，竹崎車站是阿里山鐵道平地與山地的銜接點，觀光潛力極強，若將周遭破舊的林鐵宿舍整理好，再把32號蒸汽火車頭放在這裡的車庫，就不輸奮起湖車站。

阿里山林鐵及文資處副處長周恆凱接受中央社記者訪問表示，3年來針對竹崎車站本體與周遭設施、環境逐一整理，已規劃整修舊宿舍，竹崎車站將成為阿里山林業鐵路上，閃亮的景點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

周恆凱說，每個車站都有自己的特色，是否放置蒸汽火車頭在竹崎車站，還在規劃中；原本放在竹崎公園的32號蒸汽火車頭，目前拖回林鐵及文資處等待整修，還需一段時間才能恢復原貌。

周恆凱表示，竹崎車站是典型日式時代木造車站，主體以阿里山檜木為木構架，室內採台灣傳統建築「編竹夾泥牆」工法，富含建築特色，除具縣定古蹟身分，更位處台灣唯一重要文化景觀範圍內，具有鐵道文化特殊價值。（編輯：郭諭儒）1110203

嘉義縣定古蹟竹崎車站整修工程，110年11月底完工，獨特蒂芬妮藍色調，令人著迷，地方民眾期待發展媲美奮起湖。中央社記者蔡智明攝 111年2月3日